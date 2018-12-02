Гвоздик став четвертим чинним українським чемпіоном світу

Український боксер Олександр Гвоздик переміг в бою за титул чемпіону світу в напівважкій вазі за версією WBC чемпіона Адоніса Стівенсона. Про це повідомляє Xsport.ua.

Бій пройшов в Канаді. На початку бою українець багато рухався, але пропустив кілька ударів в голову. Уже в третьому раунді Стівенсон опустився на коліно, але рефері визнав, що канадець послизнувся.

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В кінці 8-го раунду Гвоздик тричі влучив у Стивенсона одиночними ударами, змусивши задкувати назад, але в наступних двох раундах пережив кілька небезпечних моментів.

Тільки в кінці 11-го раунду Гвоздик завдав серію ударів, відправивши представника Канади в нокаут.

Це четвертий українець, який володіє чемпіонським поясом. Чемпіонами є Олександр Усик (у першій важкій вазі за версіями WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring), Василь Ломаченко (у легкій вазі за версіями WBA та The Ring) та Артем Далакян (у найлегшій вазі за версією WBA).

УП