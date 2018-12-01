В «Укрзалізниці» прокоментували інцидент з експресом до Борисполя

«Укрзалізниця» розслідує причини технічної несправності залізничного експреса Київ-«Бориспіль» та обіцяє докласти максимуму зусиль для неповторення прикрої ситуації. Про це йдеться у повідомленні «Укрзалізниці» в Facebook.

«У суботу поїзд 830 сполученням ст. Київ-Пасажирський – ст. Бориспіль-аеропорт о 11.58 на 19 км маршруту попросив допоміжний поїзд. Такий був відправлений зі ст. Київ-Пасажирський о 12.00», – заявили в компанії.

Як наголошується, про ситуацію, що склалась було оперативно повідомлено відповідні служби аеропорту «Бориспіль», щоб забезпечити посадку на рейси пасажирів, що перебували у поїзді.

«Поїзд із затримкою прибув у пункт призначення. Просимо вибачення у пасажирів за незручності. «”Укрзалізниця» детально розслідує причини технічної несправності, що виникла, та докладе максимуму зусиль для неповторення прикрої ситуації», – йдеться у повідомленні.

«Змушені також вчергове нагадати пасажирам, що у погодних умовах, що склалися, свої поїздки слід планувати завчасно та брати до уваги можливі форс-мажорні обставини», – додали в компанії.

Пізніше керівник “Укрзалізниці” Євген Кравцов повідомив, що всі пасажири встигли на свої рейси.

«Одного пасажира переєстрували на завтрашній рейс до Дохи. «Укрзалізниця» приносить вибачення за незручності. Зараз вже нема затримок у графіку швидкісного сполучення до аеропорту», – додав він.

Нагадаємо, що сьогодні залізничний експрес майже на півтори години запізнився до аеропорту «Бориспіль» через проблеми із двигуном.

Аби встигнути на рейс, деякі пасажири виходили з потяга та йшли пішки.

У підсумку пасажири прибули до аеропорту о 13:01 – через дві години після відправлення.

Глава «Укрзалізниці» Євген Кравцов вранці 1 грудня радив людям їхати в аеропорт експресом, аби уникнути заторів.

Українська правда