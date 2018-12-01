ОСТАННІ НОВИНИ

В «Укрзалізниці» прокоментували інцидент з експресом до Борисполя

Омелян Шевчук

|

«Укрзалізниця» розслідує причини технічної несправності залізничного експреса Київ-«Бориспіль» та обіцяє докласти максимуму зусиль для неповторення прикрої ситуації. Про це йдеться у повідомленні «Укрзалізниці» в Facebook.

 

«У суботу поїзд 830 сполученням ст. Київ-Пасажирський – ст. Бориспіль-аеропорт о 11.58 на 19 км маршруту попросив допоміжний поїзд. Такий був відправлений зі ст. Київ-Пасажирський о 12.00», – заявили в компанії.

Як наголошується, про ситуацію, що склалась було оперативно повідомлено відповідні служби аеропорту «Бориспіль», щоб забезпечити посадку на рейси пасажирів, що перебували у поїзді.

«Поїзд із затримкою прибув у пункт призначення. Просимо вибачення у пасажирів за незручності. «”Укрзалізниця» детально розслідує причини технічної несправності, що виникла, та докладе максимуму зусиль для неповторення прикрої ситуації», – йдеться у повідомленні.

«Змушені також вчергове нагадати пасажирам, що у погодних умовах, що склалися, свої поїздки слід планувати завчасно та брати до уваги можливі форс-мажорні обставини», – додали в компанії.

Пізніше керівник “Укрзалізниці” Євген Кравцов повідомив, що всі пасажири встигли на свої рейси.

«Одного пасажира переєстрували на завтрашній рейс до Дохи. «Укрзалізниця» приносить вибачення за незручності. Зараз вже нема затримок у графіку швидкісного сполучення до аеропорту», – додав він.

Нагадаємо, що сьогодні залізничний експрес майже на півтори години запізнився до аеропорту «Бориспіль» через проблеми із двигуном.

Аби встигнути на рейс, деякі пасажири виходили з потяга та йшли пішки.

У підсумку пасажири прибули до аеропорту о 13:01 – через дві години після відправлення.

Глава «Укрзалізниці» Євген Кравцов вранці 1 грудня радив людям їхати в аеропорт експресом, аби уникнути заторів.

Українська правда

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові

У Львові збудують сміттєпереробний завод на який звозитимуть сміття з усього міста та на цьому тривоги стурбованих мешка...

«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється
Анастасія ПИЖ
«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється

Найвідоміша торговельна мережа продовжує підготовку кваліфікованих фахівців, вдосконалюючи власні учбові програми ...

Доступні ціни та суворий контроль якості
Олесь ТЯГАЙ
Доступні ціни та суворий контроль якості

Відома національна мережа «АТБ» зберігає лідерство не лише за показниками доступності та широти асортименту представлени...

Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях»

Із неділі, 25 листопада, в Україні діють нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації. Більше перетинати кордон ко...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...