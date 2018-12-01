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«Укргазвидобування» хоче збільшити обсяги буріння на 66%

Омелян Шевчук

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«Укргазвидобування» в 2019 році планує збільшити обсяги буріння на 66% в порівнянні з прогнозованим результатом 2018 року – до 524 тис. м. Про це повідомив глава департаменту буріння УГВ Михайло Падучак в ході UGV Technology Day Kyiv в п’ятницю, передає «Інтерфакс-Україна».

 

«На 66% загальної проходки ми плануємо збільшити цифру цього року – 314 тис., цифри, на які ми орієнтуємося для здачі проходки в 2018 році», – сказав він.

Згідно з даними УГВ, приріст обсягу буріння в 2015 році становив 3,6%, в 2016 – 14,7%. Обсяги буріння у 2017 році в порівнянні з 2016 роком зросли трохи більше ніж на чверть (25,4%) і становили 248,2 тис. м.

Як повідомлялося, в кінці 2017 року “Укргазвидобування” підписало контракт з Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems (Німеччина) на поставку п’яти бурових верстатів вантажопідйомністю 450 тонн (2000НР) загальною вартістю 110 млн доларів.

Перша установка була поставлена ​​компанії в жовтні 2018 року. В цілому, в 2017 році було законтрактовано 20 бурових. Чотири з них уже поставлені в Україну, де здійснюється їх підготовка до експлуатації.

Стратегія УГВ 20/20 передбачає нарощування видобутку газу з 14,5 млрд кубів в 2015 і 2016 роках до 15,2 млрд кубометрів в 2017 році, 16,5 млрд кубометрів – в 2018 році, 18,3 млрд кубометрів – в 2019 році, 20,1 млрд кубометрів – в 2020 році.

«Укргазвидобування», 100% акцій якого належить НАК “Нафтогаз України”, є найбільшою газодобувною компанією України, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.

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