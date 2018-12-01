На Львівщині зросла номінальна заробітна плата

У жовтні 2018 року середня заробітна плата одного штатного працівника становила 8386 грн. Порівняно з жовтнем 2017 року номінальна заробітна плата зросла на 26,7%, а реальна (з урахуванням інфляції) – на 15,4%. Про це повідомили в Головоному управлінні статистики у Львівській області.

Найбільш оплачуваними у жовтні 2018 року були працівники підприємств та організацій фінансової та страхової діяльності (16541 грн); з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (15765 грн); з добування кам’яного та бурого вугілля (13401 грн); лісового господарства та лісозаготівлі (12608 грн); державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (12140 грн).

Найменший розмір заробітної плати зафіксовано у працівників поштової та кур’єрської діяльності (4560 грн), рибного господарства (4578 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5303 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (5389 грн).