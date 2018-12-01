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Бійка у львівському гуртожитку завершилася реанімацією

Омелян Шевчук

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Бійка у львівському гуртожитку завершилася ножовим пораненням і госпіталізацією двох студентів. Про це повідомив працівник поліції  Ігор Зінкевич у своєму Фейсбук.

 

За попередніми даними, у Львівського кооперативного коледжу економіки і права на вулиці Золотій, 17-річний студент вдарив ножем свого 21-річного сусіда (студента Львівської Політехніки», а потім перерізав собі вени.

«Наніс удар предметом схожий на ніж в область шиї, а після цього перерізав собі вени. Обоє були госпіталізовані», – йдеться у повідомленні.

Обоє потерпілих перебувають у реанімації. Подробиці встановлюються.

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