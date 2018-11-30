Свята не за горами. Скільки цього року коштуватиме новорічна ялинка?

Державні лісогосподарські підприємства розпочинають реалізацію новорічних ялинок. По Україні середня ціна, при купівлі ялинок у державних лісгоспах, становить 60-70 грн за погонний метр. Про це повідомили у Державному агенстві лісових ресурсів України.

«Цінова політика на новорічні ялинки у 2018 році залишається в середньому на рівні минулого року. По Україні середня ціна, при купівлі ялинок у державних лісгоспах, становить 60-70 грн за погонний метр», – йдеться у повідомленні.

Державними лісогосподарськими підприємствами цьогоріч заплановано реалізувати близько 500 тис. шт. новорічних ялинок. Потрібно зазначити, що вирощені дерева, заплановані для реалізації, заготовлюються під замовлення покупців.

«Громадяни можуть купувати ялинки прямо в державних лісгоспах. Це буде значно дешевше, ніж на ялинкових базарах. Окрім того, лісгоспи організовуватимуть роздрібну торгівлю ялинками на торгових точках, майданчиках, ярмарках і ринках обласних, районних центрів та інших населених пунктів», – зазначають у відомстві.

Також у Державному агенстві лісових ресурсів України додають, що новорічні ялинки будуть маркуватися спеціальними уніфікованими засобами: самоклейними етикетками – пластмасовими бирками-стяжками. Ці засоби розриваються при спробі їх зняття, і тим самим унеможливлюється їх повторне використання.

Нагадаємо, минулого року на Львівщині середня ціна ялинки становила від 50 до 150 гривень.