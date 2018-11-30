Іноземним журналістам офіційно заборонено в’їжджати до Криму – МЗС

Іноземним журналістам офіційно заборонено в’їжджати до анексованого Росією Криму, повідомили Радіо Свобода в Міністерстві закордонних справ України.

Водночас у МЗС зазначили, що з цього питання були «гарячі дебати». При цьому кореспондет Радіо Свобода уточнює, що українські журналісти можуть в’їжджати до Криму й надалі.

Як відомо, 30 листопада московська кореспондентка шведської газети Dagens Nyheter та фінської Hufvudstadsbladet заявила, що їй не дозволили перетнути адміністративний кордон України із Кримом.

29 листопада Державна прикордонна служба України повідомила, що для іноземців закритий в’їзд до анексованого Росією Криму у зв’язку з воєнним станом.