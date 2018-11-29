З 2019 року в Україні запрацює електронний реєстр «лікарняних», - МОЗ

Вчора, 28 листопада, уряд ухвалив рішення про створення Електронного реєстру листків непрацездатності. До 1 лютого має бути сформоване положення про цей реєстр. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Планується, що вже у 2019 році електронні «лікарняні» повністю замінять паперові.

«Пацієнт буде так само отримувати лікарняний у лікаря. Оформлення і продовження листків тимчасової непрацездатності має стати зручним для лікаря і пацієнта. Правила контролю мають бути осучаснені, а сам бланк – стати електронним. Лікар більше не витрачатиме час на зайву паперову роботу, а зможе зосередитись на питаннях здоров’я пацієнтів. А хворі не мають бігати по кабінетах і збирати печатки на «лікарняному», йдеться у повідомленні.

У МОЗ України створено робочу групу, яка має погодити деталі роботи системи. Електронний реєстр листків непрацездатності діятиме на базі Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Також у МОЗ додають, що щороку в Україні видається до 5,5 мільйонів лікарняних.