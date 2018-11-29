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Юрій Візняк переміг у конкурсі на посаду керівника Львівського палацу мистецтв

Олександр Косик

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У відкритому конкурсі на посаду генерального директора комунального закладу культури Львівської обласної ради Культурно-Мистецького Центру «Львівський палац мистецтв» перемогу отримав Юрій Візняк. Відповідне рішення ухвалила конкурсна комісія у четвер, 29 листопада, яка відбулася у Львівській обласній раді.

 

За його кандидатуру проголосували одноголосно усі члени комісії. Юрій Візняк був єдиним претендентом на цю посаду.

Він представив на розгляд комісії, колективу та громадськості свою візію розвитку Палацу мистецтв на короткострокову та довгострокову перспективу.

Відтак конкурсна комісія рекомендуватиме Львівській облраді призначити на посаду керівника Львівського палацу мистецтв Юрія Візняка строком на 5 років.

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