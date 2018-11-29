У Медіатеці проведуть зимовий гаражний розпродаж

Львів’ян запрошують 15 грудня Winter Garage Sale, який проходитиме з 13.00 до 19.00 у Першій львівській медіатеці на вулиці Мулярська, 2а. Про це повідомляють організатори у соцмережах.

«Суботній бібліотечний маркет, як нових, так і вживаних речей та різноманітної продукції: книги, листівки, блокноти, наліпки, сувеніри і багато чого іншого! Або ж маленький базарчик у затишній теплій бібліотеці Першої Львівської Медіатекаи під гарну музику, де ви зможете знайти щось особливе, цікаве й бюджетне! Прикупити подаруночків до свят! Також це можливість звільнити свої полички від непотрібних речей та подарувати їм нове життя!», – наголошують організатори.

Зареєструватися для участі і дізнатися всі подробиці можна тут.