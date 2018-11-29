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У Медіатеці проведуть зимовий гаражний розпродаж

Дарина Смеречанська

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Львів’ян запрошують 15 грудня Winter Garage Sale, який проходитиме з 13.00 до 19.00 у Першій львівській медіатеці на вулиці Мулярська, 2а. Про це повідомляють організатори у  соцмережах.

 

«Суботній бібліотечний маркет, як нових, так і вживаних речей та різноманітної продукції: книги, листівки, блокноти, наліпки, сувеніри і багато чого іншого! Або ж маленький базарчик у затишній теплій бібліотеці Першої Львівської Медіатекаи під гарну музику, де ви зможете знайти щось особливе, цікаве й бюджетне!  Прикупити подаруночків до свят! Також це можливість звільнити свої полички від непотрібних речей та подарувати їм нове життя!», – наголошують організатори.

Зареєструватися для участі і дізнатися всі подробиці можна тут.

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