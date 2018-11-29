ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян закликають долучитися до благодійного марафону, щоб придбати новорічні подарунки дітям з Донбасу

Дарина Смеречанська

|

Після поїздки на Донеччину львівський гурт SECRET FORÉST, цьогорічний фіналіст Національного телепроекту «Українська пісня», ініціює благодійний марафон. Зокрема, 24 грудня о 19:00 у клубі Picasso він спільно з румунським гуртом MODIWO дасть доброчинний концерт. Зібрані кошти підуть на придбання новорічно-різдвяних подарунків для дітей із 50-ти малозабезпечених сімей Авдіївки та Вугледара. Про це повідомляють організатори.

 

Метою заходів проекту є привернути увагу суспільства до тисяч українських родин, які через певні причини залишаються на лінії вогню.

«Коли нам ще у вересні організатори фестивалю „З країни в Україну“ запропонували поїхати на схід, ми без вагань відповіли, що долучимось до ідеї нести українську культуру в східні області й підтримувати там людей. У мене були перестороги лише щодо того, чи поїхати самому, чи брати відповідальність за інших учасників гурту. Та інші музиканти відразу підхопили ініціативу й через місяць ми були вже в дорозі», – розповів лідер гурту SECRET FORÉST Олександр Макаров.

Концерти в Авдіївці, Вугледарі, Волновасі, спілкування з місцевими жителями зворушили музикантів настільки, що після повернення додому вони вирішили поїхати на схід знову. Та вже не тільки з музичними подарунками.

Ідея взаємодопомоги й турботи виросла до цілого проекту – БЛАГОДІЙНОГО МАРАФОНУ, який організаційно підтримали також ГО «Фундація Регіональних Ініціатив» (ФРІ), Простір для творчих ініціатив «Soul’s Voice». Взяти участь у ньому може кожен небайдужий: прийти і купити картину на виставці від «Soul’s Voice», яка запланована з 17 до 19 грудня в готелі «Дністер», долучитись до хенд-мейд акції «Діти для дітей» 22 грудня у студії «Mantra House» (вул. Дудаєва 14), де всі бажаючі зможуть виготовити смачні і корисні солодощі для дітей зі сходу. Також запланований збір подарунків, які поїдуть на схід. Фіналом проекту у Львові стане концерт у Picasso, де SECRET FORÉST і MODIWO презентуватимуть нові яскраві програми, музичні інтерактиви та відео, зняте у Донецькій області. Вхід на концерт у фан-зону буде вільним, а для сидіння за столиками можна буде придбати спецзапрошення. У клубі будуть встановлені скриньки для благодійних внесків.

Через день після концерту у Львові SECRET FORÉST виступить у Києві, а 27 і 28 грудня – в Авдіївці й Вугледарі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Доступні ціни та суворий контроль якості
Олесь ТЯГАЙ
Доступні ціни та суворий контроль якості

Відома національна мережа «АТБ» зберігає лідерство не лише за показниками доступності та широти асортименту представлени...

Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях»

Із неділі, 25 листопада, в Україні діють нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації. Більше перетинати кордон ко...

Пластикові пакети VS еко-торбинки: чи зможе Львів відмовитись від поліетилену?
Вероніка РОЙ
Пластикові пакети VS еко-торбинки: чи зможе Львів відмовитись від поліетилену?

Мало не щодня нам доводиться використовувати поліетиленові пакети. Особливо, коли ми йдемо на закупи у магазин, супермар...

Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»
Олесь ТЯГАЙ
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»

Акція, у якій кожному покупцеві «АТБ» пропонують отримати потрійну винагороду за знайдені прострочені товари, поки що не...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...