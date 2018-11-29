Львів’ян закликають долучитися до благодійного марафону, щоб придбати новорічні подарунки дітям з Донбасу

Після поїздки на Донеччину львівський гурт SECRET FORÉST, цьогорічний фіналіст Національного телепроекту «Українська пісня», ініціює благодійний марафон. Зокрема, 24 грудня о 19:00 у клубі Picasso він спільно з румунським гуртом MODIWO дасть доброчинний концерт. Зібрані кошти підуть на придбання новорічно-різдвяних подарунків для дітей із 50-ти малозабезпечених сімей Авдіївки та Вугледара. Про це повідомляють організатори.

Метою заходів проекту є привернути увагу суспільства до тисяч українських родин, які через певні причини залишаються на лінії вогню.

«Коли нам ще у вересні організатори фестивалю „З країни в Україну“ запропонували поїхати на схід, ми без вагань відповіли, що долучимось до ідеї нести українську культуру в східні області й підтримувати там людей. У мене були перестороги лише щодо того, чи поїхати самому, чи брати відповідальність за інших учасників гурту. Та інші музиканти відразу підхопили ініціативу й через місяць ми були вже в дорозі», – розповів лідер гурту SECRET FORÉST Олександр Макаров.

Концерти в Авдіївці, Вугледарі, Волновасі, спілкування з місцевими жителями зворушили музикантів настільки, що після повернення додому вони вирішили поїхати на схід знову. Та вже не тільки з музичними подарунками.

Ідея взаємодопомоги й турботи виросла до цілого проекту – БЛАГОДІЙНОГО МАРАФОНУ, який організаційно підтримали також ГО «Фундація Регіональних Ініціатив» (ФРІ), Простір для творчих ініціатив «Soul’s Voice». Взяти участь у ньому може кожен небайдужий: прийти і купити картину на виставці від «Soul’s Voice», яка запланована з 17 до 19 грудня в готелі «Дністер», долучитись до хенд-мейд акції «Діти для дітей» 22 грудня у студії «Mantra House» (вул. Дудаєва 14), де всі бажаючі зможуть виготовити смачні і корисні солодощі для дітей зі сходу. Також запланований збір подарунків, які поїдуть на схід. Фіналом проекту у Львові стане концерт у Picasso, де SECRET FORÉST і MODIWO презентуватимуть нові яскраві програми, музичні інтерактиви та відео, зняте у Донецькій області. Вхід на концерт у фан-зону буде вільним, а для сидіння за столиками можна буде придбати спецзапрошення. У клубі будуть встановлені скриньки для благодійних внесків.

Через день після концерту у Львові SECRET FORÉST виступить у Києві, а 27 і 28 грудня – в Авдіївці й Вугледарі.