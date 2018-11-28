Завтра у Львові прогнозують до 4 градусів морозу

Завтра, 29 листопада, у Львові на дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Також завтра буде істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, вночі 5 — 10 м/с, вдень 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі 10 — 12° морозу, вдень 2 — 4° морозу.

Усіх водіїв та пішоходів закликають бути обережними. Зокрема, водіям рекомендують обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари. Пішоходам — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.