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Вакцину від сказу для диких тварин на Турківщині розкидатимуть з літаків

Юлія Шпак

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На території Турківського району буде проводитися пероральна вакцинація диких м’ясоїдних тварин проти сказу. Про це повідомляє Турківська районна державна адміністрація.

 

«Турківське районне управління  ГУ Держпродспоживслужби  у Львівській області повідомляє про те, що на  території району згідно наказу ГУ ДПСС у Львівській обл. №2110 від 23.11.2018р. «Щодо організації заходів з проведенням осінньої кампанії з проведенням імунізації диких м’ясоїдних тварин в буферній зоні у 2018р.» в кінці листопада на початку грудня 2018 р. буде проводитися пероральна вакцинація диких м’ясоїдних тварин проти сказу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дози-приманки, які унеможливлюють зараження м’ясоїдних тварин сказом, будуть розкидатися у населених пунктах району. Імунізація здійснюватиметься із використанням авіатранспорту.

Польоти будуть  відбуватися по визначених паралельних лініях, з відстанню між ними орієнтовно один кілометр. Брикети величиною, як сірникова коробка будуть розкидатися з літака. Основа – кісткове борошно, а всередині − вакцина. Тварина її поїдає, і вакцина потрапляє на мигдалини, а звідти в організм. Вакцина абсолютно не шкідлива для людей, тварин та навколишнього середовища.

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