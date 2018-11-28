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Сьогодні ропочинається Різдвяний піст

Вероніка Рой

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Сьогодні, 28 листопада, в українських православних і греко-католиків різдвяний піст. Триватиме він 40 днів – до 6 січня включно. Про це повідомляє RISU.

 

У римо-католиків він розпочинається у неділю, котра припадає між 28 листопада і 3 грудня (цьогоріч 3 грудня), і триває до Надвечір’я Різдва за новим стилем, тобто до 24 грудня. У Римо-Католицькій Церкві цей період називається Адвентом – часом радісного приготування та очікування приходу Спасителя.Адвент поділений на дві частини: перша, яка починається від першого дня, присвячена очікуванню Другого Пришестя Христа; друга, яка триває від 17 по 24 грудня, є часом безпосереднього приготування до свята Різдва.

Різдво Христове, як і свято Воскресіння Господнього, належить до найбільших празників у році, тому піст перед Різдвом творився на зразок Пасхального посту і навіть носить назву Чотиридесятниці.

У наш час церква з різних причин досить злагіднила колись дуже строгі пости й залишила їх радше добрій волі вірних. Та це не означає, що ми не зобов’язані до практики духа жертви, покути й посту. Час посту — це насамперед час очищення душі та приготування особи до відзначення світлого християнського свята, зокрема події приходу у світ Ісуса Христа.

Головна мета посту, встановленого ще у ранні століття християнства, – духовне очищення людини. Тому піст – це відмова не тільки від скоромної їжі, але й від гріховних думок, згубних пристрастей і звичок для того, щоб можна було з чистим серцем зустріти свято Різдва. Без молитви і покаяння піст може стати лише дієтою.

Піст для християн супроводжується частою молитвою та прийняттям Святих Таїн, які повинні бути постійною практикою християн і не в час посту.

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