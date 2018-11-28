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На Львівщині затримали трьох афганців, які хотіли незаконно перейти кордон з Польщею

Юлія Шпак

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Неподалік від українсько-польського кордону прикордонники разом з поліцейськими затримали трьох афганців. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

Вчораприкордонники відділу «Краківець» отримали випереджувальну інформацію про підвіз до кордону трьох іноземців без документів.

«У взаємодії з співробітниками Нацполіції України було зупинено зазначений автомобіль та затримано трьох громадян Афганістану. Документів у затриманих не було, згодом було з’ясовано, що іноземці вже притягувались до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування в Україні. Відтак замість примусового повернення до країни походження чоловіки спробували незаконно перейти кордон з Польщею», – йдеться у повідомленні.

Рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України (вченої групою осіб) прийматиме суд. Іноземцям загрожує чималий штраф та виконання раніше прийнятого рішення про примусове повернення із забороною в’їзду в Україну.

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