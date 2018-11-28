Львів’ян та гостей міста запрошують на легендарну постановку опери «Дон Жуан»

Цього тижня Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької кличе своїх глядачів одразу на 4 покази феєричної опери «Дон Жуан».

ПЕРЕЛІК ПОДІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОПЕРИ НА ТИЖДЕНЬ

Четвер – 29 листопада, П’ятниця – 30 листопада, Субота -1 грудня, Неділя – 2 грудня – опера «Дон Жуан»

Опера «Дон Жуан», яка увійшла до програми «Український прорив» генерального директора та художнього керівника театру Василя Вовкуна, дивує глядачів своїм унікальним прочитанням відомого твору. Сучасна постановка та унікальна подача, вражаючі декорації та костюми, бездоганне виконання солістів та балету: все це змушує глядачів не стримувати емоцій захвату і здивування від того, що вони бачать на сцені.

Сюжет оновленої опери «Дон Жуан» є незвичним, адже режисер-постановник Василь Вовкун вирішив надати цій виставі сучасного трактування. Це стосується абсолютно всього: костюмів, декорацій, світлового шоу та постановок. Для вистави були створені спеціальні багатотонні металоконструкції, які є відображенням телестудії та, водночас, своєрідного лабіринту, що твориться у середині кожного з нас. Показ життя сучасного Дон Жуана вимагає від солістів відтворення подекуди відвертих еротичних сцен, тому постановники визначили для глядачів вікове обмеження: «16+».

На сцені Львівської опери опера виконується італійською мовою з українськими субтитрами.

Покази оновленої опери «Дон Жуан» збирають аншлаги та захопливі відгуки глядачів та театральних критиків.

Початок о 18.00 Квитки за посиланням – Дон Жуан

Неділя, 2 грудня – концерт «Музика Адвенту»

Вже втретє у Дзеркальній залі Львівської опери відбудеться мистецька подія під назвою «Барокове Люстро». Триденний майстер-курс (29 листопада – 2 грудня) і святковий заключний концерт «Музика Адвенту» (2 грудня), присвячений музиці бароко.

Нинішній проект очолить блискучий українсько-швейцарський диригент Богдан Швед (Базель, Швейцарія), добре знаний у Європі завдяки своїй успішній діяльності в оперних, симфонічних та хорових проектах. На прикладах кантатної творчості Йоганна Себастіана Баха та Яна Дісмаса Зеленки маестро навчатиме учасників майстер-курсу фундаментальних принципів стилістично вивіреної інтерпретації музики бароко, а також правильної вокальної вимови німецьких текстів та вокальної орнаментики.

Інструментальна частина концерту буде представлена вишуканим і наповненим передріздвяним настроєм Concerto Pastorale Йогана Крістофа Пеца, написаним для двох поздовжних флейт і струнного ансамблю.

В проекті візьмуть участь:

Musica Antiqua Leopolis Consort,

Барокова Капела Львівської національної музичної академії ім. Лисенка (оркестр і хор)

Солісти: Анастасія Арбузова (сопрано, Львів),

Юлія Фоорман – мецо-сопрано (Швейцарія)

Маттіас Бухер – тенор

Наталія Павлів і Ольга Мілоста (українські поздовжні флейти, Львів).

Початок о 15.00 Квитки за посиланням – Музика Адвенту