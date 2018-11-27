Все, що потрібно знати про депресію. Пояснення від МОЗ

Поганий настрій, що з’являється час від часу, – це не депресія. Депресія – це захворювання, яке без належної уваги може призвести до трагічних наслідків. Міністерство охорони здоров’я розповідає про причини і симптоми депресії, якими можуть бути наслідки ігнорування та що робити, якщо є підозра на цю хворобу у вас чи у близької вам людини.

Депресія – це захворювання, що характеризується постійним пригніченим станом та втратою цікавості до будь-якої діяльності, що зазвичай приносить задоволення, а також нездатністю виконувати повсякденні справи протягом як мінімум двох тижнів.

У людей, що страждають депресією, часто спостерігаються такі симптоми:

пригнічений настрій (або роздратованість);

помітне зниження інтересу до життя або незадоволеність ним;

значне зниження або збільшення маси тіла, не викликані зміною дієти;

безсоння або сонливість;

втома або втрата енергійності;

почуття нікчемності, надлишкової або неадекватної провини;

зниження здатності мислити, зосередитися, нерішучість, загальмованість;

думки про смерть, суїцидальні спроби.

Причини депресії

Депресія буває двох видів: ендогенна, що виникає незалежно від зовнішніх стресів і життєвих ситуацій, оскільки має генетичний характер, та екзогенна, пов’язана із зовнішніми факторами.

Ендогенні депресивні стани можуть виникати у будь-якому віці, а різноманітні негаразди і пережиті стреси, такі як конфлікт на роботі, смерть близької людини можуть стати поштовхом до захворювання.

Поганий настрій не є депресією. А депресія не є ознакою слабкості чи приводом для почуття провини.

Найбільша небезпека депресії в тому, що вона здатна тривалий час залишатися без належної уваги як із боку хворої людини, так і з боку її оточення. Така непримітність із часом може мати найтрагічніші наслідки, починаючи від серйозних психічних розладів і закінчуючи самогубством.

Що робити, якщо здається, що у вас депресія?

Поділіться своїми переживаннями з близькою людиною. Зазвичай люди почуваються краще після розмови з тими, хто за них непокоїться. Зверніться за допомогою до фахівця. Передусім запишіться на прийом до сімейного лікаря чи терапевта. За потреби він направить до вузького спеціаліста. Продовжуйте займатися тим, що приносило вам задоволення раніше. Уникайте самоізоляції. Будьте на зв’язку з родиною та друзями. Регулярно робіть фізичні вправи, навіть якщо це невелика прогулянка. Прийміть той факт, що у вас, можливо, депресія, та коригуйте свої очікування відповідно. У такому стані у вас може не вистачати сил, щоб підтримувати свою діяльність у звичному обсязі. При виникненні суїцидальних думок терміново звертайтеся по допомогу.

В Україні працюють локальні гарячі лінії допомоги, які допомагають людям справлятися з емоційними проблемами:

телефон Довіри благочинного фонду «Ставропігіон» у Львові – 1558

телефон екстреної психологічної допомоги при Кризовому Центрі медико-психологічної допомоги: +38 0687703770, +38 0996321818, +38 0936093003

«Лiнiя допомоги» – (067) 975 76 76, (066) 975 76 76, (093) 975 76 76

«Ла Страда-Україна» – 0 800 500 335 або 386 (із мобільного)

Лінія психологічної допомоги для учасників АТО та членів їх сімей – 0 800 505 085.

Як допомогти людині, у якої депресія?

Передусім дайте людині зрозуміти, що ви хочете допомогти, вислухайте її без упереджень та запропонуйте свою допомогу. Зокрема, запропонуйте сходити на консультацію до лікаря разом.

Допомагайте людині робити повсякденні справи та дотримуватися режиму харчування та сну, сприяйте регулярній фізичній активності та участі у соціальному житті та заохочуйте зосереджуватися на позитивних речах.

Як лікувати депресію?

Депресія виліковна. Вибір оптимального методу лікування залежить від ступеню важкості захворювання і може включати психотерапевтичні методи, медикаментозні, зміну способу життя тощо.

Вживання алкоголю чи будь-яких інших психотропних чи наркотичних препаратів лише поглиблюють депресію! Тому найкраще звернутися за допомогою до спеціаліста – з правильною допомогою ви одужаєте швидше.

Депресія може виникнути в кожної людини, вона в жодному разі не вказує на слабкість.

Фото: Politeka