Водіям вантажівок нагадують, де на Львівщині можна перечекати негоду

Водіїв попереджають про погіршення погодних умов. Минулої ночі на території області випав сніг та спостерігалася ожеледь. Дорожні підприємства працюють у цілодобовому режимі. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Львівській області.

У ніч з 26 на 27 листопада на автомобільних дорогах загального користування державного значення працювали 77 одиниць техніки та 122 працівники, а також використано 508 тонн піщано-соляної суміші для очищення дорожнього покриття від снігового покриву та ожеледиці.

Внаслідок роботи автомобільні дороги загального користування державного значення очищенні від снігу та оброблені протиожиледними матеріалами. Відповідно, безперебійний рух транспортних засобів автомобільними дорогами забезпечено у повному обсязі.

У відомстві нагадують про наявність місць відстою транспортних засобів на території Львівщини, перелік яких можна побачити на офіційному сайті Служби автомобільних доріг у Львівській області.

Перелік місць тимчасового відстою великовагового автомобільного транспорту на автомобільних дорогах загального користування Львівської області: