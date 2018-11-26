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З'явилося відео тарану українських ВМС та запис перемовин з РФ

Андрій Котенський

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У мережі з’явилося відео моменту, коли російський корабель йшов на таран українського буксира у Керченській протоці.

На відеозапису чути команди командира судна та перемовини з іншим російським кораблем, які наздоганяють український корабель та видно момент самого зіткнення з ним.

«Давай, зажимай, молодець!… Дави його справа! Дави, я його тут прийму!», – говорить чоловік на одному з суден РФ та віддає команди помічникам.

Після команди «Стоп машина, вліво на борт» російський корабель вдарився у борт українського судна.

Як повідомили на «Українському мілітарному порталі» Міноборони України, також у мережі з’явились записи переговорів зроблені з 16 каналу під час атаки на кораблі ВМС Збройних сил.

«Якість звуку говорить про запис в одному з підконтрольних росіянам портів»,  – зазначає УМП.

Українська правда

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