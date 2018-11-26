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В НАТО заявили про незаперечну підтримку України

Андрій Котенський

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У НАТО виступили із заявою про незаперечну підтримку України на тлі загострення ситуації в Азовському морі і агресії росіян у Керченській протоці. Про це у коментарі «Європейській правді» заявила речниця Альянсу Оана Лунгеску.

 

Вона підкреслила, що у НАТО уважно стежать за розвитком ситуації в Азовському морі та у Керченській протоці, а також підтримують зв’язок з українською владою.

«НАТО повністю підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність, включаючи її права на судноплавство у власних територіальних водах. Ми закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів на Азовському морі відповідно до міжнародного права», – заявила речниця Альянсу.

Вона додала, що у НАТО закликають до стримування та деескалації.

Лунгеску нагадала, що на Брюссельському саміті у липні лідери НАТО висловили свою підтримку Україні та дали зрозуміти, що постійна мілітаризація Росією Криму, Чорного та Азовського морів створює додаткові загрози для незалежності України та підриває стабільність більш широкого регіону.

Нагадаємо, Європейський Союз закликає Росію відновити свободу руху в Керченській протоці і не загострювати ситуацію в Азовському морі.

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