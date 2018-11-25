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У центрі Львова турок погрожував покінчити життя самогубством: через це перекривали рух площею Ринок

Дарина Смеречанська

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На площі Ринок у Львові турок сьогодні, 25 листопада, погрожував вчинити самогубство, вимагаючи, щоб на місце приїхали турецька поліція. На місце прибули рятувальники та патрульні. Про це повідомляє сайт “Варта 1”.

 

У прес-службі ГУ ДСНС у Львівський області  zaxid.net. повідомили, що чоловік розмовляв турецькою і відмовлявся спускатися на землю. Через надзвичайну ситуацію правоохоронцям довелося зупинити рух транспорту на площі Ринок.

Як зазначає видання, після 40-хвилинних перемовин за участі громадян Туреччини потенційного самогубця вдалося переконати спуститися з риштувань. Після цього його доправили на медичний огляд, встановлення особи та обставин інциденту. Рух транспорту на пл. Ринок відновили.

Фото: Андрій Завадський

 

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