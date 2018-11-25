Львівські патрульні створили повчальний ролик проти насильства

Патрульна поліція Львівської області презентувала повчальний ролик з нагоди всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».

Так, щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», яка ініційована Першим всесвітнім інститутом жіночого лідерства 1991 року. Власне тоді визначився зв’язок між насильством стосовно жінок та правами людей. Дати акції створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини.

“Будь яке насильство починається з психологічного: погроз, образ, звинувачень, імпульсивних,емоційних вибухів! Якщо люди навчаться правильно висловлювати і пояснювати свої емоції не принижуючи людську гідність – сім`ї будуть міцніші, діти щасливіші, а суспільство здоровіше!” – наголошує автор ідеї, патрульна поліцейська Юлія Скульська.

Ролик створений за спільної співпраці Управління патрульної поліції у Львівській області з Головне територіальне управління юстиції у Львівській області.