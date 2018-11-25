Львів'ян запрошують на органний концерт із музикою до відомих кінофільмів

Львівський органний зал запрошує 29 грудня поринути у світ яскравих кадрів кіно та ефектних звуків органа, відвідавши концерт «Органне шоу. Музика до фільмів». Про це повідомляють організатори.

Гостей дивуватимуть кіномузикою у виконанні органістки Надії Величко та новими візуалізаціями Альберта Врубеля.

Надія Величко – орган

Альберт Врубель – віджей

Д. Вільямс ‒ Тема з к/ф «Зоряні війни»

Х. Циммер ‒ Тема з к/ф «Пірати Карибського моря»

Я. Тірсен ‒ Вальс з фільму «Амелі»

Б. Мей ‒ «Who wants to live forever” з к/ф “Горець»

Е. Морріконе ‒ Тема з к/ф «Професіонал»

Д. Баррі ‒ Тема Д. Бонда з к/ф «Агент 007»

В. Дашкевич ‒ Мелодія з к/ф «Шерлок Холмс і доктор Ватсон»

Й. С. Бах ‒ Хорал з к/ф «Солярис»

М. Лєґран ‒ Музика з к/ф «Шербурзькі парасольки»

Н. Рота ‒ Тема Джульєтти з к/ф «Ромео і Джульєтта»

М. Скорик ‒ “Мелодія” з к/ф «Високий перевал»

Є. Адамцевич ‒ Козацький марш з к/ф «Вогнем і мечем»