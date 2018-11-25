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Львів'ян запрошують на органний концерт із музикою до відомих кінофільмів

Дарина Смеречанська

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Львівський органний зал запрошує 29 грудня поринути у світ яскравих кадрів кіно та ефектних звуків органа, відвідавши концерт «Органне шоу. Музика до фільмів». Про це повідомляють організатори.

 

Гостей дивуватимуть кіномузикою у виконанні органістки Надії Величко та новими візуалізаціями Альберта Врубеля.

Надія Величко – орган
Альберт Врубель – віджей

Д. Вільямс ‒ Тема з к/ф «Зоряні війни»
Х. Циммер ‒ Тема з к/ф «Пірати Карибського моря»
Я. Тірсен ‒ Вальс з фільму «Амелі»
Б. Мей ‒ «Who wants to live forever” з к/ф “Горець»
Е. Морріконе ‒ Тема з к/ф «Професіонал»
Д. Баррі ‒ Тема Д. Бонда з к/ф «Агент 007»

В. Дашкевич ‒ Мелодія з к/ф «Шерлок Холмс і доктор Ватсон»
Й. С. Бах ‒ Хорал з к/ф «Солярис»
М. Лєґран ‒ Музика з к/ф «Шербурзькі парасольки»
Н. Рота ‒ Тема Джульєтти з к/ф «Ромео і Джульєтта»
М. Скорик ‒ “Мелодія” з к/ф «Високий перевал»
Є. Адамцевич ‒ Козацький марш з к/ф «Вогнем і мечем»

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