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Володимир В'ятрович: «Навіть найвища з озвучуваних цифра у 10 млн загиблих під час Голодомору не здатна передати всього болю цих подій»

Дарина Смеречанська

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Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович про суперечки довкола статистики кількості жертв Голодомору у 1932–1933 роках:

 

«Питання про Голодомор. Чому вбивали? Кого? Як? Хто? Вони не менш важливі для розуміння Голодомору, ніж «скільки», яке опиняється в центрі уваги журналістів, істориків, суспільства.
Мусимо з’ясувати кількість вбитих голодом українців. Для цього — далі шукати джерела та потрібні методології.

Але відповідь лише на це питання неспроможна в повній мірі пояснити, що саме сталося у 1932—1933 роках.
Чи, тим паче, застерегти Україну та світ від можливого повторення такого злочину.

«Смерть людини — трагедія, смерть мільйонів — статистика» вважали організатори масових вбивств. Зосереджуючи свою увагу на суперечках про кількість втрат, ми мимоволі допомагаємо їм приховати трагедію кожного з вбитих.
Навіть найнижча з озвучуваних в дискусіях цифра (майже 4 мільйони) – жахлива. Навіть найвища (10 мільйонів) не здатна передати всього болю цих подій.

Кількість вбитих не є критерієм для юридичної оцінки злочину. Тому суперечки про цифри не мають стосунку до реалізації нашої головної цілі в цьому питанні —добитися визнання Голодомору геноцидом. Але коли стають надто гарячими і далекими від наукових, вони руйнують вкрай потрібну нашу єдність.

Боляче буде, якщо не врахуємо когось із мільйонів вбитих.
Але не менш боляче, якщо у гонитві за високими цифрами «поховаємо» тих, хто перемогли смерть в 1932—1933 і вижили, попри намагання убивць.

Називати якнайбільшу кількість втрат від Голодомору хтось вважає мірилом патріотизму.

Але насправді таким чином ми перебільшуємо спроможність убивць і применшуємо силу тих, хто їм чинив опір».

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