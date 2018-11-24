В Україні дозволять фотографуватися на паспорт в головному уборі?

В Україні дозволити фотографуватися на паспорт в головному уборі. Зміну цих стандартів пропонують, щоби врахувати релігійні переконання громадян. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Власне, 22 листопада у міністерстві відбулася координаційна нарада, під час якої обговорили питання фотографування на документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, для деяких категорій осіб. На заході, зокрема, були присутні представники мусульманської спільноти та інших релігійних течій та конфесій.

«У нас є Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Ним встановлено, що документи, що посвідчують особу виготовляються відповідно до вимог державних та міжнародних стандартів з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їхнє підроблення», — сказала заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

Вона також наголосила, що чинним на сьогодні державним стандартом установлено, що фотографування для паспортів здійснюється виключно без головних уборів.

«Ми маємо зробити все, аби надати можливість особам, які належать до різних релігійних течій та конфесій, фотографуватися на документи без вразливості їх релігійних переконань. Вирішення цього питання, у масштабах України, лежить виключно в площині зміни стандартів», — зауважила Тетяна Ковальчук.

«З огляду на наявність такої актуальної проблеми, нам було необхідним зібратися разом на координаційній нараді та знайти шлях до вирішення цієї проблеми. Лише конструктивний діалог допоможе пізнати проблему на глибинному рівні та досягнути консенсусу. Ми зацікавлені в сприянні та підтримці кожного», — наголосив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.

Зі свого боку, голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк додав, що МВС разом із ДМС налаштовані на владнання проблеми, яка гостро стоїть для деяких представників релігійних течій та конфесій, і дійсно знайдений вірний шлях для її вирішення. Зі зміною Державного (національного) стандарту буде досягнуто принципу дотримання встановлених ІСАО обов’язкових та факультативних елементів ідентифікації особи з урахуванням особливих випадків фотографування.

Представники мусульманської спільноти та інших релігійних течій та конфесій висловили свою підтримку запропонованим шляхам вирішення цієї проблеми та вдячність за відкритість МВС та ДМС до подальшого діалогу.

Міністерство внутрішніх справ спільно з Державною міграційною службою звернулося до ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» з проханням переглянути стандарти фотографування на документи.

Генеральний директор ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» підтвердила, що Науково-дослідним, проектно-конструкторським та технологічним інститутом мікрографії, на який покладено здійснення функцій секретаріату технічного комітету стандартизації, підтримано необхідність перегляду ДСТУ 1303–94, з огляду на його невідповідність розвитку сучасних технологій, та зазначила, що перегляд цього стандарту включено до плану роботи інституту щодо його перегляду.