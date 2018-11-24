ОСТАННІ НОВИНИ

У Грузії аджиці надали статус культурної спадщини

Дарина Смеречанська

|

У Грузії аджику визнали елементом нематеріальної культурної спадщини. Новий статус національної страви закріпило Грузинське агентство з охорони культурної спадщини. Про це повідомляє Громадське.

 

Так, пам’яткою нематеріальної спадщини стала саме технологія виготовлення «абхазької солі та мегрельської аджики».

Аджика — гостра ароматна пастоподібна маса, яку готують з перцю, часнику та пряних трав. Зазвичай страва має червоний колір, однак також зустрічається і в зеленому варіанті через використання іншого перцю.

Раніше Грузинське вино потрапило до Книги рекордів Гіннеса як найбільш древнє.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»
Олесь ТЯГАЙ
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»

Акція, у якій кожному покупцеві «АТБ» пропонують отримати потрійну винагороду за знайдені прострочені товари, поки що не...

Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу
Олександр КОВАЛЬ
Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу

Станом на 2016 рік, понад 90% українських шляхів були визнані такими, що не відповідають нормам. Уряд Гройсмана будівниц...

Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор
Олесь ТЯГАЙ
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор

Працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС завершили ремонт турбіни №6, який тривав протягом серпня – вересня поточного року. Сь...

Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла
Наталя ДУЛЯБА
Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла

Трускавець завжди приваблював своїми санаторіями та курортами. Коли ж його туристична інфраструктура стала більш-менш за...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...