У Грузії аджиці надали статус культурної спадщини

У Грузії аджику визнали елементом нематеріальної культурної спадщини. Новий статус національної страви закріпило Грузинське агентство з охорони культурної спадщини. Про це повідомляє Громадське.

Так, пам’яткою нематеріальної спадщини стала саме технологія виготовлення «абхазької солі та мегрельської аджики».

Аджика — гостра ароматна пастоподібна маса, яку готують з перцю, часнику та пряних трав. Зазвичай страва має червоний колір, однак також зустрічається і в зеленому варіанті через використання іншого перцю.

Раніше Грузинське вино потрапило до Книги рекордів Гіннеса як найбільш древнє.