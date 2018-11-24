Новий Музей жертв Голодомору щороку прийматиме мільйон відвідувачів, – Іван Васюник

Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» щороку прийматиме щонайменше мільйон відвідувачів. Про це повідомив співголова Громадського комітету зі вшанування пам’яті жертв Голодомору Іван Васюник, передає gazeta.ua.

Власне, архітектурний проект другої черги Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» представлять 24 листопада. Громадськість зможе побачити, якою буде будівля музею, у залі «Меморіалу жертв Голодомору» у Києві після завершення офіційної частини пам’ятних заходів.

«Архітектурне рішення символізуватиме правду, що проривається крізь заборони. Ключова ідея – знати, щоб бути. Знати про цю трагедію, щоб бути нацією», – розповів співголова Громадського комітету зі вшанування пам’яті жертв Голодомору Іван Васюник в інтерв’ю журналу «Країна».

Над архітектурним проектом працював колектив польських та українських архітекторів. Зокрема, польський архітектор Мирослав Нізьо, який проектував Музей Варшавського повстання та Музей історії польських євреїв у Варшаві.

У новому приміщенні розмістять повноцінну експозицію. Вона розповідатиме про причини, перебіг, наслідки геноциду, його виконавців і жертв. Музей функціонуватиме як науковий, освітній і методичний центр. Тут працюватиме спеціалізована бібліотека й архів, де зберуть видання та копії усіх архівних документів з цієї теми.

«Передбачається, що музей прийматиме щонайменше мільйон відвідувачів упродовж року», – зазначив Іван Васюник.

Збір коштів на будівництво другої черги розпочався. Для цього заснували Міжнародний благодійний фонд розвитку Меморіалу жертв Голодомору. Будівництво другої черги розпочнеться 2019-го.

«У світі такі музеї будують, як правило, у партнерстві держави та бізнесу. Спершу будемо звертатися до підприємців і політиків, – говорить Іван Васюник. – З часом кожен, хто відчуває свій обов’язок, зможе зробити внесок. І в такий спосіб запалити від себе і своєї родини символічну свічку пам’яті».

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, в Україні відзначають День пам’яті Голодоморів. Також зауважимо, що нині – 85-ті роковини Голодомору 1932-1933 років.

Традиційно пройде акція «Запали свічку»: о 16.00 пам’ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня як в Україні, так і в багатьох країнах світу.