Голодомор був інструментом знищення українського духу свободи та самоврядності, - Андрій Кіт

Голодомор став єдиним інструментом радянського режиму для знищення українського духу самоврядності і свободи. Сучасна Україна повинна докласти максимум зусиль для міжнародного засудження та заборони комунізму на рівні з нацизмом. Таку думку висловив народний депутат України від Стрийщини Андрій Кіт з нагоди чергової річниці вшанування жертв Голодомору.

“Голодомор є приводом для міжнародного засудження комунізму на рівні з нацизмом і заборони будь-яких проявів цієї людиноненависницької ідеології. Це буде найкраще вшанування пам’яті мільйонів загиблих українців”, – зазначив Андрій Кіт.

Політик зазначив, що говорити про потребу засудження комунізму, як людиноненависницької ідеології, почав ще у 30-х роках минулого століття Митрополит Андрей Шептицький.

“У Західній Україні особливо болісно переживали злочин проти українців Сходу в той час, коли більшість міжнародної спільноти мовчала. Митрополит Андрей Шептицький висловлював засторогу перед поширенням комунізму. Зокрема пригадуються слова Митрополита про те, що “коли большевики говорили про свободу, розуміли неволю, коли говорили про добробут, тим словом називали голод”. Як показала практика пізніших десятиліть, коли від рук комуністичних режимів у Європі і Азії, загинуло ще десятки мільйонів, Шептицький був провидцем”, – сказав Андрій Кіт.

Народний депутат підкреслив, що через Голодомор радянський режим знищував прагнення до волі, до відповідальності, до громадської ініціативи і сьогодні досі не подолано наслідків цієї історичної трагедії.

“Після багатьох років збройної боротьби із селянством сталінський режим пішов шляхом фізичного знищення селян, які були носіями цінностей самоврядності, самоорганізації, відповідальності. Адже до радянських часів більшість питань пов’язаних з розвитком місцевої інфраструктури, шкіл, підприємництва вирішувалися на місцях. Це була система самодостатніх громад вільних громадян. Так вільні громади загрожували авторитаризму. І сьогодні, через багато десятиріч у сучасних поколінь досі залишається страх перед тим, щоб взятися за вирішення проблеми самостійно, бо свого часу знищили ціле покоління тих, хто звик мислити вільно і бути відповідальним”, – зазначив Андрій Кіт.

Підсумовуючи народний депутат підкреслив, що Україні потрібно повертати традиції самоврядності, які знищував радянський режим.

“Кращим способом поваги до пам’ятні загиблих буде відновлення тих традицій, які сповідувало наше селянство. Відновлення сильних громад, де кожен відповідає за родину, за громаду і державу, а не просто чекає рішень “згори”. Це і буде основою економічно сильної демократичної України. А Голодомор має бути нагадуванням частині тих, хто досі живе міфами доброго радянського минулого”, – зауважив Андрій Кіт.

Фото: Варіанти