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В Україні не встановлюватимуть люки та дощоприймачі на тротуарах

Юлія Шпак

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З 1 вересня 2018 року діють нові державні будівельні норми щодо проектування вулиць і доріг в населених пунктах, згідно з якими не допускається встановлення приямків від люків та дощоприймачів на пішохідних зонах тротуарів. Про це повідомляє Мінрегіонбуд.

 

«Ще одна норма безпеки для пішоходів — не допускається на тротуарах проектувати люки та дощоприймачі. Коли людина провалюється в люк, вона може отримати значні травми. Я, наприклад, завжди розповідаю своїм дітям, що ні в якому разі не можна наступати на люки та бути обережними біля них. Проте бувають різні ситуації. Тому, щоб унеможливити громадян від додаткової небезпеки, на місцях руху пішоходів тепер їх розміщувати не можна», — написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з новими ДБН, на пішохідній зоні тротуару не допускається встановлювати приямки від люків та дощоприймачів, тимчасові споруди, рекламні конструкції, дорожні огорожі, опори, сходи і ганки будинків.

Покриття пішохідних зон повинно бути неслизьким, гладким і без зазорів, а також, за можливості, відрізнятися від покриття інших зон тротуару кольором та/або матеріалом.

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