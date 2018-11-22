Посольство в Таїланді уточнило інформацію щодо безвізового режиму для українців

Тайський уряд схвалив рішення про скасування візових вимог для громадян України, що прибувають до Таїланду з туристичною метою на термін до 30 діб. Однак дипломати заперечили негайне набрання цим рішенням чинності. Про це у Facebook повідомляє Посольство України в Таїланді.

«Впродовж найближчих тижнів тайською стороною будуть виконуватися підготовчі заходи, необхідні для втілення цього рішення у життя. Про конкретну дату запровадження безвізового режиму для українських туристів інформуватимемо додатково – слідкуйте за новинами на нашій сторінці у соціальній мережі «Facebook», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Facebook-сторінці Президента України Петра Порошенка з’явилося повідомлення, що Таїланд запровадив безвізовий режим для України.