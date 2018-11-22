Курс на НАТО і ЄС: нардепи у першому читанні погодили зміни до Конституції

Верховна Рада попередньо схвалила законопроект про внесення змін до Конституції, які затверджують курс України в ЄС і НАТО. За вказане рішення проголосувало 311 нардепів. Про це повідомляє УП.

Законопроектом №9037 пропонується внести до Конституції зміни до преамбули, 3 статтей та перехідних положень щодо стратегічного курсу України на набуття членства в Європейському Союзі та в НАТО.

Зокрема абзац п’ятий преамбули після слів “громадянської злагоди на землі України” доповнити словами “та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України”.

Пункт 5 частини першої статті 85 пропонується викласти в такій редакції: “визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору”.

Статтю 102 пропонують доповнити частиною третьою, згідно з якою “президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору”.

Статтю 116 планують доповнити пунктом 11 такого змісту: “забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору”.