Зима продовжує наступати: до кінця тижня в Україні прогнозують мороз, мокрий сніг та ожеледицю

У четвер, 22 листопада, на території України опадів не очікується, температурні показники у різних регіонах варіюватимуться від 8° морозу вночі до 8° тепла у денну пору. Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

«Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, в Криму близько 0°, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°», – ідеться у повідомленні.

Хмарно з проясненнями буде в Україні 23-24 листопада. Опадів у ці дні теж не очікується, лише вдень 24 листопада на крайньому заході можливий невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, 24 листопада на крайньому півдні та заході 1-6° тепла; на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 4-9° вище нуля.

У неділю, 25 листопада, у західних та північних областях, а 26 листопада на всій території України пройде невеликий мокрий сніг та дощ (вдень на півдні та на Закарпатті переважно дощ). Температура вночі та вдень становитиме від 4° морозу до 2° тепла (вдень на Закарпатті та півдні країни 6-12°тепла), вночі 25 листопада у центральних та східних областях стовпчики термометрів опустяться до 4-10° морозу.