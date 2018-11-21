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Львів’янам вкотре нагадують, як вберегти себе від грипу і що робити, якщо таки захворіли

Юлія Шпак

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Зимовий період відзначається підвищеною захворюваністю на гострі респіраторні захворювання, тому дотримання простих правил безпеки в період грипу допомагає уникнути захворювання. Відтак у міському управлінні охорони здоров’я нагадують, як вберегти себе від хвороби і що робити найперше, якщо таки захворіли.

 

За підсумками щотижневого моніторингу захворюваності серед населення Львова, на 46 тиждень року (12.11−18.11.2018) зафіксовано 2304 захворілих на грип та ГРЗ, що на 1474 випадків менше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Інтенсивний показник захворюваності не перевищує епідемічного порогу (інтенсивний показник становить 297,7 на 100 тис. населення, при епідемічному порозі 637,42 на 100 тис. населення).

Головний позаштатний спеціаліст з епідеміології управління охорони здоров’я ЛМР Олена Баворовська нагадує, що грип легко передається від людини до людини контактним (через руки) та повітряно-крапельним шляхом — коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє.

Вірус грипу небезпечний, проте вберегтися можна, дотримуючись простих правил:

  • одягатися відповідно до температури повітря, ноги мають бути сухі і в теплі — грип і ГРЗ починаються з ніг. Якщо мокрі ноги — організм переохолоджується, і є передумови для виникнення захворювань;
  • часто мити руки — інфекція передається, перш за все, через руки, тому частіше у такий період їх треба мити, особливо після відвідування місць масового перебування людей — громадського транспорту, супермаркетів тощо. Необхідно мити руки з милом або обробляти їх дезінфікуючим гелем із вмістом спирту;
  • уникати скупчень людей — щоби зменшити вірогідність контактів із хворими людьми, при тому що деякі з них є заразними навіть до появи очевидних симптомів;
  • користуватися одноразовими масками (за необхідності) — щоб захистити себе чи оточуючих від зараження. Маска ефективна, тільки якщо вона прикриває рот і ніс. Якщо маска стає вологою чи забрудниться — її потрібно замінити. Використані маски потрібно одразу викидати у смітник;
  • регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання — як у помешканні, так і в робочих приміщеннях, щоб не залишати навколо себе живі віруси й бактерії, що можуть залишатися активними впродовж годин після перебування у приміщенні хворої людини;
  • повноцінно харчуватися, вживати вітамінізовану їжу, висипатися, уникати перевтоми — для підвищення опірної здатності організму. Це збільшить шанси запобігти як зараженню, так і важким формам хвороби та її ускладненням;
  • користуватися тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками — як після миття рук, так і для того, щоб прикрити обличчя під час кашлю чи нежитю.

Також не треба забувати про щорічну вакцинацію, яка є найефективнішим засобом для захисту організму від вірусів грипу.

При перших ознаках захворювання, таких як підвищення температури, кашель та нежить, біль у горлі, — слід звертатися за медичною допомогою. Якщо захворіли, не слід йти на роботу, адже це не сприяє одужанню, а навпаки, погіршує перебіг захворювання, і цим наражаєте на небезпеку людей, які працюють з вами.

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