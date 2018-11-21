Львів та Червоноград мають можливість стати ОТГ, - Зубко

В Україні розпочався процес приєднання тергромад до міст обласного значення в тому числі і до обласних центрів, які мають можливість стати об’єднаними територіальними громадами. Це нові можливості для розвитку — посилити людський ресурс громад, розвинути інфраструктуру. Про це на засіданні уряду повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає прес-служба відомства.

«Сьогодні 26 міст обласного значення мають можливість стати ОТГ. Це, Хмільник, Добропілля, Костянтинівка, Маріуполь, Мирноград, Покровськ, Новогродівка, Селидове (Донецька обл.), Бердичів, Коростень, Малин, Новоград-Волинський, Бердянськ, Коломия, Львів, Червоноград, Тернопіль, Бережани, Куп’янськ, Лозова, Славута, Старокостянтинів, Кам’янець-Подільський, Хмельницький, Чернівці. Житомир вже став першим обласним центром, який створив ОТГ. Всіх вітаю!», — наголосив Геннадій Зубко.

Додамо, що сьогодні Уряд вніс зміни до перспективних планів формування територій громад Запорізької, Чернівецької, Житомирської, Донецької, Харківської, Тернопільської, Львівської, Хмельницької і Івано-Франківської областей.