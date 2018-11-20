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У п'ятницю відкриють перший в Львові пункт швидкого тестування на ВІЛ

Дарина Смеречанська

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У Львові 23 листопада відкриють пункт швидкого тестування на ВІЛ «AHF Checkpoint Lviv» напередодні Європейського тижня тестування на ВІЛ. Про це повідомили у прес-службі Фундації АнтиСНІД-США в Україні.

 

Це перший у Львівській області заклад, що працюватиме як безпечний та дружній простір для проведення швидкого, конфіденційного та безкоштовного тестування на ВІЛ.

З’явиться такий пункт швидкого тестування на вул. Антоновича, 40.

За даними Регіонального центру громадського здоров’я, у Львові продовжує зростати рівень виявлення людей з позитивним ВІЛ-статусом. Понад 76% випадків ВІЛ-інфекції виявляються вже на пізніх стадіях, тобто в стадії СНІДу.

Заклад створено коштом Фундації АНТИСНІД-США в Україні (AHF Ukraine) у співпраці КЗ ЛОР «Львівський обласний центр громадського здоров’я» у рамках Меморандумів про наміри між Міністерством охорони здоров’я та AHF, а також між Департаментом охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації та AHF.

 

 

 

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