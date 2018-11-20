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Мокрий сніг та ожеледиця: рятувальники закликають водіїв бути максимально обережними

Олександр Косик

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За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 21 листопада на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу.

 

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до водіїв із застереженням: «Будьте максимально обережними за кермом, обов’язково враховуйте погодні та дорожні умови, дотримуйтесь безпечного інтервалу та дистанції, не перевищуйте швидкість, уникайте ризикованих маневрів!

За можливістю, утримайтеся від подорожей на далекі відстані.

Користуйтесь ременями безпеки. Застосовуйте безпечні методи керування транспортними засобами. Тим водіям, що не мають достатніх навичок керування, радимо утримуватись від поїздок під час негоди».

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