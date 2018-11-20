Мінрегіон хоче створити безбар'єрний простір для людей з інвалідністю у громадських закладах

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України планує затвердити нові державні будівельні норми, якими передбачається введення чітких та обов’язкових параметрів влаштування доступного середовища для всіх груп людей з інвалідністю у приміщеннях театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних залів та інших громадських закладів. Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, передає «Урядовий портал».

«Сходити на новий фільм чи відвідати виставу в театрі для людей з інвалідністю не просто, адже майже усі приміщення таких громадських закладів недоступні для них. Для прикладу, в Україні діє лише один театр з облаштованим безбар’єрним простором для людей з інвалідністю. Це Театр на Подолі у Києві. На противагу цьому в більшості європейських країн доступними є практично усі такі громадські заклади. І цю ситуацію треба змінювати, тому в проекті нових ДБН прописані чіткі обов’язкові норми щодо влаштування безбар’єрного доступу в приміщеннях театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних залів та інших громадських закладів в Україні», – сказав заступник Міністра.

Згідно з проектом ДБН, місця для осіб з інвалідністю у зальних приміщеннях потрібно розташовувати в доступній для них зоні залу, що забезпечить повноцінне сприйняття події.

Для людей з порушеннями опорно-рухового апарату повинні бути забезпечені: безперешкодний доступ до будівлі та приміщень за допомогою пандусів, підйомників чи ліфтів, ширина дверей не менше 0,9 м, спеціальні облаштовані туалетні кімнати тощо.

Для людей з порушеннями слуху сидячі місця потрібно розміщувати на відстані не більше 10 м від джерела звуку. Крім того, в аудиторіях та залах з фіксованими сидіннями на 50 осіб та більше необхідно передбачати не менше 4% крісел з вмонтованими системами індивідуального прослуховування.

Для людей з порушеннями зору має бути забезпечена необхідна тактильна та візуальна інформація. У приміщеннях з особливими вимогами до художнього вирішення інтер’єрів допускається використовувати інші компенсуючі заходи. Наприклад, аудіопокажчики.

Крім того, у залах для глядачів з кількістю місць більше 800 мають бути підвищені вимоги до безпеки та створені належні умови для безпечної евакуації людей з інвалідністю, які мають складності з пересуванням.

Нагадаємо, що 2 грудня 2017 року Президент України прийняв Указ, яким зобов’язав українські національні заклади стати доступними для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп в термін до 31 грудня 2020 року. Це стосується всіх національних закладів у галузі освіти, науки, культури, охорони здоров’я та інших сферах діяльності.