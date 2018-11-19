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Щороку у світі в ДТП гинуть 1,25 млн людей, — ООН

Юлія Шпак

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Кожного року в аваріях на дорогах у всьому світі гине близько 1,25 мільйона людей. Ще від 20 до 50 мільйонів травмуються. Про це повідомила Організація об’єднаних націй у Всесвітній день пам’яті жертв ДТП, передає Громадське.

 

ДТП є основною причиною смерті молоді у віці від 15 до 29 років. А половина смертей у ДТП припадає на пішоходів, мотоциклістів та велосипедистів, повідомили експерти ООН.

Кожного дня у світі в аваріях гинуть понад 3 тисячі людей та близько 100 тисяч отримують важкі травми. Більша частина загиблих та постраждалих — молодь.

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 2020 року травматизм унаслідок ДТП може стати третьою основною причиною загибелі людей. Загалом же спричиняють аварії найчастіше перевищення швидкості, алкоголь та порушення правил техогляду.

Як додає ООН, у 2018 році тема Дня пам’яті жертв ДТП — «У кожної дороги своя історія».

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