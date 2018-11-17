Сьогодні – Всесвітній день боротьби з хронічними захворюваннями легень. Як вберегтись?

Всесвітній день боротьби з хронічними обструктивними захворюваннями легень проводиться у всьому світі щороку 17 листопада. У цей день фахівці охорони здоров’я та медичні організації проводять заходи, аби підвищити рівень обізнаності про ХОЗЛ і допомогти хворим. Про це Львівсьткому порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

За даними експерта департаменту охорони здоров’я з пульмонології Надії Рудницької, на Львівщині на обліку перебуває 19 138 хворих на хронічні обструктивні захворювання легень. Протягом минулого року діагноз ХОЗЛ було вперше встановили 1 400 пацієнтам.

Хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ) – повільно прогресуюча патологія дихальних шляхів, яка викликає значне погіршення функції легень. Типовими симптомами хвороби є кашель, виділення мокротиння (слизу) та проблеми з диханням (задишка).

Провідним чинником розвитку хронічних обструктивних захворювань легень є паління. Ця згубна звичка належить до числа найбільш поширених у більшості країн світу.

Щорічно від причин, пов’язаних з палінням, передчасно помирає більше людей, ніж від дорожньо-транспортних пригод, вживання наркотиків або СНІДу. Згідно з Глобальним опитуванням дорослих щодо вживання тютюну (GATS), станом на 2017 рік 23% українців (8,2 млн осіб), з них 40,1% чоловіків та 8,9% жінок, є споживачами тютюнових виробів; 7,3% некурців (2 млн осіб) зазнавали впливу тютюнового диму вдома, а 10,5% некурців – на робочому місці.

Рентгенологічне дослідження не показує патологічних змін у легенях пацієнтів з легким ступенем хронічних обструктивних захворювань. Тому найінформативнішим показником для оцінки існуючої обструкції, ступеня важкості та прогресування ХОЗЛ є спірографічне дослідження функції зовнішнього дихання.

За твердженням ВООЗ, у світі 50% випадків ХОЗЛ не діагностується саме з вини пацієнтів. Своєчасне звернення до лікаря та фахове лікування дає змогу призупинити розвиток ХОЗЛ, а в деяких випадках і ліквідувати захворювання!