У Львові пройшов кластерний форум виробників одягу і взуття

У Львові сьогодні, 16 листопада, відбувся Форум «Кластер виробників одягу і взуття – об’єднання для росту бізнесу». На заході зібралося близько сотні представників швейного бізнесу, а також представники профтехосвіти.

У рамках форуму відбувся виступ одного з найвпливовіших світових практиків та автора методології з розвитку бізнес-кластерів Іфора Ффоукса-Вільямса. Він розповів, чому потрібні об’єднання підприємств у кластери, а також поділився лайфхаками успішного ведення такого бізнесу.

«Кластери є важливими у всьому світі. В сильних регіонах присутня велика кількість секторів та галузей, з часом таким чином формуються спеціалізації, в рамках яких і розвиваються найпотужніші компанії та формується економіка», – пояснив він.

Також Іфор Ффоукс-Вільямс розповів про досвід колумбійського Медельїну, який за 25 років трансформувався у епіцентр моди в Південній Америці.

«Так, ще 20-25 років тому Медельїн був столицею із деструктивними криміногенними настроями. Сюди не їздили туристи. Але місто змінилося завдяки просуванню кластерів. Їх створення почало притягувати багатство у це місто. Зараз в Медельїні є п’ять кластерів і один з них – текстильний. Він включає три групи товарів: купальники, білизна та джинси класу «люкс». Об’єдналося 10 тисяч фірм і тепер вони експортують свою продукцію в 40 країн світу», – зазначив експерт.

Додамо, що форум організували за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в рамках ініціативи ЄС EU4Business, спрямовану на підтримку малого та середнього бізнесу (МСБ) і пропонує широкий спектр інструментів для розвитку МСБ як в Україні так і в 38 країнах світу.

«Легка промисловість та виробництво одягу є однією з найпріоритетніших експортних галузей. Минулого року на замовлення ЄБРР розробили дослідження дорожньої карти розвитку виробництва одягу та взуття. У ньому взяли участь міжнародні експерти та багато фахівців з українського ринку. Це дослідження дозволило зрозуміти, що українські виробники одягу насправді є дуже конкурентними. Причин багато, серед основних переваг близьке географічне розташування до європейських ринків, Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Окрім цього, якщо порівнювати нас і постачальників із Тунісу та Туреччини, наприклад, які працюють з Європою, то ми швидші у ланцюгах постачання», – зауважила консультант малого бізнесу ЄБРР Аіда Марущак.

Водночас Марущак наголосила, що українська продукція є цікавою для європейців, оскільки в нас дуже розвинена індустрія дизайну та моди.

«Безумовно, кожен з вас розуміє, що проблем у цій сфері є багато. Зокрема, це стосується того, що більшість виробництв працюють по давальницькій і низькорентабельній схемі. Якщо працювати над тим, щоб перевести виробництво на повний цикл, це змінить ситуацію і збільшить прибутки», – звернулася експерт до представників швейного бізнесу.

Зазначимо, що це лише перший із чотирьох запланованих заходів. Наступні форуми пройдуть в Чернігові 19.11.2018, Хмельницькому 20.11.2018 та Харкові – 22.11.2018. Слідкуйте за новинами