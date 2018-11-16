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Цими вихідними погода у Львові різко погіршиться

Олександр Косик

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Львівський регіональний центр з гідрометеорології застерігає, що у Львові 17 листопада на дорогах очікується ожеледиця, вночі та вранці місцями туман, видимістю 200 — 500 м. Також з неділі очікується мокрий сніг та сніг, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Утворення нестійкого снігового покриву.

 

Такі погодні умови можуть призвести до незначних ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, зазначають синоптики.

Львівська міська рада закликає усіх водіїв та пішоходів бути обережними під час руху. Зокрема, водіям рекомендують обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари. Пішоходам — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

Так, 17 листопада у Львові буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 3 — 5° морозу, вдень 2 — 4° тепла.

18 листопада — хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в другій половині дня часом мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі 4 — 9° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

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