Будівництво норкової ферми на Бродівщині. Депутати райради побоюються екологічних ризиків

Бродівська районна рада під час сесійного засідання прийняла рішення звернення до Верховної Ради України, Міністерства екології та природних ресурсів України щодо екологічної загрози майбутніх норкових ферм на території району. Про це повідомляє прес-служба райради.

Зауважимо, що активісти забили на сполох через ймовірне будівництво у Бродівському районі норкової ферми, яка може негативно впливати на екологічну ситуацію області. Відтак закликали місцевих мешканців допомогти їм заблокувати цей проект на початковій стадії.

«Стало відомо про план будівництв наймасштабнішої норкової ферми в Україні у Бродівському районі Львівської області. Це може спричинити екологічну катастрофу в районі: забруднення ґрунтів, водойм, підземних вод та повітря. Як наслідок: збільшення кількості алергічних реакцій у місцевих мешканців, насамперед – у дітей і літніх людей, хвороби шляхів дихання й підвищення ризику онкохвороб», – наголошують представники кампанія ХутроOFF.