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У Кам'янка-Бузькій сьогодні-завтра прощатимуться з 23-річним воїном АТО

Дарина Смеречанська

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У Кам’янка-Бузькій сьогодні відбудеться парастас за 23-річним воїном АТО Василем Колодієм, який помер у госпіталі Варшави. Про це на своїй Facebook-сторінці написав ветеран війни Володимир Правосудов.

 

Власне, нині о 19.00 у Кам’янка-Бузькій на вул. Львівська,64 відбудеться парастас за бійцем, а завтра об 11.00 – чин похорону.

«На жаль, знову втрати. 23 роки, з яких 3 роки на війні… Після тривалого лікування у Варшавському госпіталі помер Колодій Василь Миколайович 24.05.1995р.н. У зоні АТО був з 31.10.2014 по 30.10.2017р, військова частина А4324. Парастас буде сьогодні (15.11.18) о 19.00 у м.Кам’янка-Бузька на вул. Львівська,64. Чин похорону о 11.00. 16.11.2018. Просимо побратимів та громаду попрощатися з новітнім Героєм України. Вічна пам’ять!», – написав Володимир Правосудов.

Фото: РоксанаТерлецька, Володимир Правосудов

 

 

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