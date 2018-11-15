Потяг Будапешт-Мукачево запустили у тестовому режимі

Відбулось перше експериментальне відправлення пасажирського потяга Будапешт-Мукачево. До столиці Угорщини можна буде добратися за 6 годин при вартості квитка 700 – 1100 грн. Про це на своїй Facebook-сторінці написав народний депутат Ігор Васюник.

Потяг по всьому маршруту рухатиметься по євроколії (ширина колії 1435 мм проти вітчизняного стандарту 1520 мм).

«У цьому і є велика перевага перед уже наявними маршрутами, оскільки не потрібно витрачати час на кордоні для заміни візків. До прикладу, сьогодні пасажирський потяг Київ-Варшава простоює на кордоні приблизно 4 години, оскільки йому замінюють візки», – написав депутат.

На його переконання, запуск потягу Будапешт-Мукачево – це перший крок для перетворення Мукачево на сучасний транспортний хаб.

«Досить привабливими виглядають ідеї запуску аналогічних потягів у інші європейські міста: Прагу, Братиславу, Бухарест без затратної в часі заміни візків для євроколії. При цьому вже з Мукачево на потягах «Укрзалізниці» можна дістатися у Львів, Вінницю, Одесу, Тернопіль, Київ, Полтаву, Харків та Лисичанськ», – зауважив Ігор Васюник.

Водночас він наголосив, що інфраструктурна мережа нашої залізниці дозволяє при незначних витратах запустити аналогічні потяги до Європи.

«Наприклад, з Ужгорода у міста Чехії та Словаччини (там євроколія потребує відновлення), з Ковеля у Польщу (за умови модернізації і електрифікації євроколії), а також з Чернівців у Румунію (у випадку прокладання суміщеної колії 1435/1520 до прикордонної станції Вадул-Сірет). В сучасному світі час є найціннішим для економіки фактором, а тому доступність та ефективність транспортної інфраструктури має залишатися пріоритетом для України. Інтегруємося в європейську транспорту мережу – інтегруємося і в економіку Європи», – написав Ігор Васюник.