Мерія нагадує про важливість профілактики харчових отруєнь

Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України повідомляє, що останнім часом почастішали випадки виникнення спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь, пов’язаних із вживанням продуктів харчування та питної води, забруднених хвороботворними мікробами.

Більшість харчових отруєнь виникають у літній період та після проведення масових святкувань — весіль, ювілеїв, випускних вечорів, проводів в армію тощо.

Основними причинами спалахів є залучення до приготування страв випадкових осіб, котрі не обізнані з елементарними правилами особистої гігієни, а також із правилами зберігання харчових продуктів (температурний режим, тощо).

Факторами передачі інфекції найчастіше стають готові страви, молоко і молочні продукти, кондитерські вироби, які готують заздалегідь, що призводить до накопичення у продуктах збудників харчових отруєнь.

З метою профілактики харчових отруєнь, необхідно:

Не вживати продукти і напої, в котрих закінчився термін придатності споживання.

Зберігати продукти харчування тільки у спосіб, зазначений на упаковці.

Не купувати продукти харчування у приватних осіб без документів, що підтверджують якість та безпеку цієї продукції.

Не готувати продукти заздалегідь.

Не брати у дорогу продукти, що швидко псуються і потребують охолодженого зберігання (ковбасні, молочні, кулінарні, кондитерські вироби або інші продукти).

Не готувати в непристосованих для цього умовах багатокомпонентні страви, що вимагають високої термічної обробки (паштети, м’ясні салати тощо).

При споживанні овочів, фруктів та ягід, їх необхідно добре промити питною водою та обробити окропом.

Для пиття і приготування їжі використовувати воду тільки з централізованих джерел водопостачання, або питну бутильовану.

При неорганізованому відпочинку (туристичні мандрівки, тощо), для миття посуду і рук, а також для пиття та приготування їжі, необхідно мати з собою запас питної води.

Перед приготуванням їжі та перед її вживанням — завжди мити руки з милом.

Обов’язково мити руки після відвідування туалетів.

Пам’ятати, що зберігання виготовленої страви без холоду не повинно перевищувати 2-х годин. У разі повторного споживання, харчові продукти мають підлягати вторинній термічній обробці.