На Сокальщині впіймали двох браконьєрів, які влаштували нічне полювання на зайців

В мисливських угіддях на території Реклинецької сільської ради Сокальського району впіймали двох браконьєрів, які влаштували нічне полювання на зайців. Про це повідомила прес-служба ДП «Жовківський лісгосп».

Як зазначається, два місцевих мисливці на мотоциклах виїхали на незаконне полювання. Рейдова бригада підприємства затримала їх у польових мисливських угіддях Жовківського лісгоспу сьогодні о 00.20 год.

«До цього часу браконьєри з мисливською зброєю (один з них з нарізною зброєю «Rossi Rizard» з оптичним прицілом, к-30-06, інший – з гладкоствольною рушницею ІЖ-18 к-12) встигли вполювати 4 туші зайця-русака, тим самим завдавши збитків мисливському господарству на суму 32 000 грн», – інформує ДП «Жовківський лісгосп».

На місці події було складено протокол про адміністративне порушення правил полювання, відповідно до п.п. 1.1.(полювання без належних документів) п.п3.2. (полювання в темний період доби) ст.20 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання». Протокол буде передано в суд для визначення суми адмінстягнення відповідно до ч.2 ст.85 «Кодексу України про адміністративні правопорушення». Окрім цього, у браконьєрів було вилучено зброю, та передано її у Сокальський райвідділ поліції для подальшого службового розслідування.

Додамо, що відкриття полювання на зайця-русака у законний спосіб стартує уже 25 листопада 2018 року.