63% українців вважають Росію країною-агресором, - опитування

Згідно з результатами опитування, 63% українців вважають Росію країною-агресором щодо України. Такі дані спільного опитування Центру «Соціальний моніторинг» Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка, Київського міжнародного інституту соціології та соціологічної групи «Рейтинг» опублікували 13 листопада, передає Еспресо.

63% українців на питання «чи вважаєте Ви Росію країною-агресором відносно України?» відповіли «так», 22% не вважають Росію агресором, 15% проголосували за варіант «важко відповісти».

Згідно з даними опитування, якби Україна могла стати членом тільки одного міжнародного союзу, станом на вересень 2018 рік, 47% українців проголосували за вступ України до ЄС, 30% проголосували за варіант «не вступати ні в який союз, рівновіддаленість від ЄС і Росії», 12% проголосували за «важко відповісти» і 11% за вступ до митного союзу.

Якби Україна могла стати членом тільки одного безпекового союзу, то 39% підтримали вступ до НАТО, 35% проголосували за варіант “не вступати в жоден союз і оголосити позаблоковий статус”, 17% проголосували за варіант “важко відповісти”, а 9% за вступ ОДКБ (Росія, Казахстан, Білорусь та інші) .