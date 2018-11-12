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У Мінсоцполітики запевнили, що муніципальна няня не позбавить декрету та виплат

Юлія Шпак

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Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив про безпідставність чуток щодо начебто відміни декретних виплат при користуванні послугами муніципальної няні. Про це повідомляє «Урядовий портал».

 

«Вони (ті, хто поширює чутки про відміну грошей на декретну відпустку. – Ред.) прив’язують наші додаткові заходи щодо соціального захисту сімей з дітьми, зокрема, введення поняття муніципальна няня,  перекручують і кажуть, що це є на заміну державної допомоги. Буде державна допомога і муніципальна няня», – наголосив міністр.

За словами урядовця, «державна допомога у неї (сім’ї. – Ред.) залишається, а якщо захоче скористатися такою опцією, як муніципальна няня – то це додатковий бонус».

«Це ж стосується відпустки по догляду за дитиною – хоче мати няню у відпустці? Буде няня у відпустці. Хоче вийти на роботу та мати няню – буде така можливість», – пояснив Андрій Рева.

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