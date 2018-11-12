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Скільки та коли українці відпочиватимуть у грудні?

Олександр Косик

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У грудні українці відпочиватимуть три дні поспіль з нагоди Різдва західного обряду – 23, 24 й 25 грудня будуть вихідними. Натомість вони мають працювати в суботу 22 грудня, пише УП.

 

Крім того, 1 січня 2019 року припадає на вівторок – і понеділок 31 грудня теж буде неробочим, а відпрацювати його рекомендовано в суботу 29 грудня.

Відтак, на Новий рік в українців теж буде три вихідних поспіль із 30 грудня.

Загалом у грудні в Україні буде 11 вихідних, включно зі святами.

Християни західного обряду святкують Різдво з 24 на 25 грудня, за Григоріанським календарем, а віряни східного обряду – з 6 на 7 січня, за Юліанським.

Нагадаємо, торік 25 грудня в Україні стало державним святом і офіційним вихідним. 7 січня (понеділок у новому році) також буде вихідним.

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