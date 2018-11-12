ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують на «Час історій», де говоритимуть про дива

Юлія Шпак

|

У четвер, 15 листопада, у FESTrepublic.club , що на вулиці Старознесенській, 24-26 , пройде останній у цьому році «Час історій – Звичайне диво». Про це повідомляються організатори заходу.

 

Повідомляється, що промовці – бізнесмени, дизайнери, фокусники, співаки, коміки – зі сцени розповідатимуть історії про дива у їхньому житті. Неймовірні зцілення, креативні ідеї, непередбачувані події та зустрічі, що змінили життя, здивують кожного слухача.

«Час історій» – це платформа сторітелінгу, де герої зі сцени розповідають свої історії, а глядачі, слухаючи у залі, можуть знаходити власні сенси. Щоразу – актуальні теми та цікаві герої.

«Все, що ми робимо має наслідки, кожне бажання рано чи пізно, в той чи інший спосіб – здійснюється. Приходьте переконатись у цьому вже 15 листопада у FestRepublic. Цим заходом починаємо ходу зимових свят, які повертають віру у казку. Хай гарних див у вашому житті стає дедалі більше», – каже засновниця проекту Ірина Снітинська.

Організатори запрошують провести вечір у колі друзів, емоційно відпочити та прислухатися до свого серця.

Початок заходу о 19.00 год.

Придбати квитки он-лайн можна тут.

Детальна інформація: (097) 864 99 56. Координатор проекту – Наталія Кузьма (067) 672 61 28

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Доросла аритмія дитячого серця
Вероніка РОЙ
Доросла аритмія дитячого серця

Інформаційні хвилі щодо реорганізації чи ліквідації медичних закладів у Львівські області не вщухають уже впродовж трива...

Нова благодійна акція «Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
Нова благодійна акція «Дерево життя» на Львівщині

Популярна роздрібна мережа планує поширити на наш регіон проект «Дерево життя», який був підтриманий покупцями по всій к...

Шкільна їдальня, сучасна лабораторія чи дорога на кладовище. Все про великі проекти Громадського бюджету Львова 2018-2019 років
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Шкільна їдальня, сучасна лабораторія чи дорога на кладовище. Все про великі проекти Громадського бюджету Львова 2018-2019 років

Щороку львів’яни мають можливість самостійно обрати, на що буде витрачена частина коштів з міського бюджету. Мова йде пр...

Площа розбрату. Як боротьба за меморіал на Сихові перетворилась в абсурд?
Наталя ДУЛЯБА
Площа розбрату. Як боротьба за меморіал на Сихові перетворилась в абсурд?

Вже більше півроку у Львові не вщухає боротьба за площу перед кінотеатром ім. О. Довженка на Сихові. Ще на початку травн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...