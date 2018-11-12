Львів’ян запрошують на «Час історій», де говоритимуть про дива

У четвер, 15 листопада, у FESTrepublic.club , що на вулиці Старознесенській, 24-26 , пройде останній у цьому році «Час історій – Звичайне диво». Про це повідомляються організатори заходу.

Повідомляється, що промовці – бізнесмени, дизайнери, фокусники, співаки, коміки – зі сцени розповідатимуть історії про дива у їхньому житті. Неймовірні зцілення, креативні ідеї, непередбачувані події та зустрічі, що змінили життя, здивують кожного слухача.

«Час історій» – це платформа сторітелінгу, де герої зі сцени розповідають свої історії, а глядачі, слухаючи у залі, можуть знаходити власні сенси. Щоразу – актуальні теми та цікаві герої.

«Все, що ми робимо має наслідки, кожне бажання рано чи пізно, в той чи інший спосіб – здійснюється. Приходьте переконатись у цьому вже 15 листопада у FestRepublic. Цим заходом починаємо ходу зимових свят, які повертають віру у казку. Хай гарних див у вашому житті стає дедалі більше», – каже засновниця проекту Ірина Снітинська.

Організатори запрошують провести вечір у колі друзів, емоційно відпочити та прислухатися до свого серця.

Початок заходу о 19.00 год.

Придбати квитки он-лайн можна тут.

Детальна інформація: (097) 864 99 56. Координатор проекту – Наталія Кузьма (067) 672 61 28